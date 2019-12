Grande Prémio 1000 foi este ano: O 2000… só para 2064 Grande Prémio 1000 do Mundial de Fórmula 1 realizou-se este ano na , marcando o ano de 2019. A este ritmo, para o 2000, terá que esperar por 2064. O Grande Prémio da China marcou a milionésima prova da história da Fórmula 1, um marco impressionante, que demonstra a força e vitalidade da categoria máxima desporto AutoSport desporto/grande-premio-1000-foi-este-ano-o-2000-so_5e008f66fe736a127e7d6d69





Grande Prémio 1000 do Mundial de Fórmula 1 realizou-se este ano na , marcando o ano de 2019. A este ritmo, para o 2000, terá que esperar por 2064.



O Grande Prémio da China marcou a milionésima prova da história da Fórmula 1, um marco impressionante, que demonstra a força e vitalidade da categoria máxima do desporto automóvel, que teve o seu início há sessenta e nove anos atrás no dia 13 de maio em Silverstone – o Grande Prémio da Grã-Bretanha, vencido por Giuseppe Farina.

Numa evolução extraordinária desde então – basta atentar no Alfa Romeo T158 do italiano e no Mercedes W10 que Lewis Hamilton utilizou este ano – foram muitos os desenvolvimentos técnicos ao longo destas quase sete décadas e inúmeras as grandes personalidades que marcaram o mundo dos Grandes Prémios.

O britânico venceu o milionésimo Grande Prémio da história, acompanhando Stirling Moss (vencedor do centésimo – Alemanha 61), Jackie Stewart (vencedor do ducentésimo – Mónaco 71), Ronnie Petterson (vencedor do tricentésimo – Africa do Sul 78), Niki Lauda (vencedor do quadringentésimo – Áustria 84), Nelson Piquet (vencedor do quingentésimo – Austrália 1990), Jacques Villeneuve (vencedor do sexcentésimo – Argentina 97), Giancarlo Fisichella (vencedor do septingentésimo – Brasil 2003) e Fernando Alonso (vencedor do octingentésimo – Singapura 08, tendo ainda assegurado o triunfo no noningentésimo, Bahrein 14).