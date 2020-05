Ficou esta manhã a saber-se que o governo britânico deverá impor um período obrigatório de quarentena de 14 dias para todos os viajantes que cheguem aos seus portos e aeroportos a partir do final de maio. Se esta medida se confirmar, isto vem criar problemas imensos à F1, já que a grande maioria das equipas são oriundas de Inglaterra.

Se o arranque na Áustria não ficaria em causa, logo a seguir toda a gente teria que ficar de quarentena antes dos dois Grandes Prémios seguintes, na Grã-Bretanha. Ficar de quarentena, significa ficar fechado em casa ou num hotel e com as duas corridas de 26 de julho e 2 de agosto, isso é impossível. Vamos aguardar por desenvolvimentos, já que esta informação ainda não é totalmente clara. De repente, o GP da Grã-Bretanha fica em risco e mesmo assim teria de se perceber como a F1 se podia realizar sem que as equipas regressassem às fábricas.

Um período de quarentena de 14 dias para todos os viajantes que cheguem à Grã-Bretanha teria um impacto devastador tanto na indústria aeronáutica britânica como na economia em geral, mas teme-se que o Governo vai mesmo anunciar quarentena obrigatória como parte das medidas destinadas a evitar um segundo pico da pandemia do coronavírus. O Times afirmou que o Primeiro-Ministro britânico, Boris Johnson fará o anúncio num discurso à nação no domingo, mas há ainda muita confusão em torno dos pormenores, com os membros da indústria a apelarem a um plano de saída “credível” e “claro”.

Ao abrigo das medidas, que deverão ser aplicadas a partir do fim de maio, todos os passageiros que chegarem aos aeroportos e portos terão de fornecer um endereço em que se auto-isolarão imediatamente durante 14 dias. O jornal refere que “as autoridades efectuarão controlos no local”, com sanções para os que não cumprirem as regras, incluindo “multas até 1.000 libras” e deportação.