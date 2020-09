Na terceira sessão de treinos livres do Grande Prémio da Toscânia Ferrari 1000 os Mercedes ficaram na frente. Pela terceira vez, Valtteri Bottas foi o piloto mais rápido, com um tempo de 1:16.530s. Atrás de Bottas ficou Max Verstappen, a apenas 0.017s do finlandês. Lewis Hamilton ficou na terceira posição a 0.083s do tempo mais rápido.

Neste TL3, quase todos os pilotos estiveram a fazer preparações para a qualificação desta tarde. Na Mercedes, Valtteri Bottas voltou a ser o mais rápido em pista com um tempo de 1:16.530s. Já Hamilton ficou atrás do colega de equipa, a apenas 0.083s, na terceira posição final. Os Mercedes apenas utilizaram o composto macio.

Max Verstappen foi o segundo mais rápido no TL3, ficando a apenas 0.017s do tempo de Valtteri Bottas. Já Alex Albon terminou o TL3 na 8º posição, ficando a 0.991s do seu colega de equipa. Os RB16 utilizaram mais os compostos médios, mas duas voltas nos macios foram suficientes para colocarem os seus tempos mais rápidos na sessão.

Na Racing Point, Lance Stroll foi o mais rápido, ficando na quarta posição a 0.582s. Sergio Pérez ficou com a sexta melhor marca neste TL3, ficando a 0.229s do seu companheiro de equipa. Tal como na Red Bull Racing, os pilotos do carro ‘cor de rosa’ estiveram mais concentrados nos pneus médios, também utilizando os pneus macios.

Já a Ferrari colocou Charles Leclerc nos dez primeiros, com o monegasco na sétima posição, ficando a 0.958s. Depois de resolvidos os problemas que afetaram o seu carro no final do TL2, Sebastian Vettel fez o 18º tempo no TL3, ficando a mais de 1.5s da frente e a 0.698s de Leclerc. Na equipa italiana, o tempo do TL3 foi dividido entre pneus médios e macios.

Na AlphaTauri, o vencedor do Grande Prémio da Itália, Pierre Gasly, colocou o AT01 na quinta posição neste TL3. O francês ficou a 0.696s do tempo mais rápido. Daniil Kvyat foi nono neste TL3, ficando a 0.401s do seu colega de equipa.

A fechar os dez primeiros ficou Romain Grosjean. Resolvido os problemas elétricos no VF-20, o francês ficou a 1.105s do tempo mais rápido de Bottas.

Fora dos dez primeiros voltaram a ficar os McLaren. Carlos Sainz foi o mais rápido, ficando com a 12º posição. Já Lando Norris, após o acidente de ontem, ficou neste TL3 na 19º posição.

Também fora dos dez primeiros ficaram os Renault. Esteban Ocon foi o mais rápido neste TL3, com a 11º posição, ficando na frente de Daniel Ricciardo (17º) por 0.396s.

No final da grelha ficou George Russell. O britânico da Williams apenas fez uma volta com o FW43 a dar problemas de travões.