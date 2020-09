No Grande Prémio da Toscânia Ferrari 1000 o mais rápido na primeira sessão de treinos livres foi Valtteri Bottas. O piloto da Mercedes fez um tempo mais rápido de 1:17.879s. Max Verstappen foi segundo a 0.048s e Charles Leclerc colocou o Ferrari na terceira posição a 0.307s.

Na primeira sessão de treinos em Mugello o Mercedes de Valtteri Bottas foi o mais rápido. O finlandês fez um tempo de 1:17.879s, tendo estado a trabalhar com pneus duros e pneus macios. Já o colega de equipa, Lewis Hamilton, ficou na quarta posição, a 0.530s de Bottas. Como tem sido feito em todos os treinos livres na Mercedes, se um piloto usa os duros, o outro usa os pneus médios, caso de Hamilton neste TL1. O britânico também esteve a trabalhar com os pneus macios.

No Grande Prémio onde celebram a corrida 1000, Charles Leclerc colocou o Ferrari SF1000 na terceira posição neste TL1. O monegasco ficou a 0.307s da frente, tendo distribuído o seu tempo com pneus macios e pneus médios. Já Sebastian Vettel foi 13º ficando a mais de um segundo do seu colega de equipa e a mais de 1.3s do tempo mais rápido. Vettel dividiu o seu tempo com os pneus mais duros e os macios.

Na Red Bull Racing, Max Verstappen foi o melhor no TL1. Verstappen colocou o RB16 na segunda posição a apenas 0.048s de Bottas. Tal como o piloto da Mercedes, Verstappen esteve a trabalhar com os pneus duros e macios. Alex Albon ficou na nona posição a 1.141s do seu colega de equipa.

O vencedor do Grande Prémio da Itália, Pierre Gasly, colocou o AlphaTauri AT01 na quinta posição neste TL1. O piloto francês foi o segundo melhor dos motores Honda, tendo ficado a 0.797s do tempo mais rápido. Daniil Kvyat ficou com a sétima posição, a 0.163s do colega de equipa.

Na Renault, ambos os R.S.20 ficaram entre os dez primeiros. Esteban Ocon foi o mais rápido, conseguindo a sexta posição no TL1. Daniel Ricciardo fechou os dez primeiros , com os pilotos da Renault separados por 0.335s. Lando Norris foi o terceiro motor Renault entre os dez primeiros e o único McLaren nestas andanças. Norris foi oitavo, enquanto Carlos Sainz foi apenas 15º neste TL1 em Mugello.

Fora dos dez primeiros ficaram os Racing Point. Lance Stroll parece ter tido alguns problemas no início do TL1, com os mecânicos de roda do carro #18. Assim sendo, os Racing Point foram apenas mais rápidos do que o Williams de Nicholas Latifi. Sergio Pérez foi 19º enquanto Lance Stroll 18º, com ambos a mais de 1.5s do tempo mais rápido.