Valtteri Bottas foi o piloto mais rápido da terceira sessão de treinos livros do GP de Portugal no AIA. O finalndês da Mercedes baixou o melhor tempo de ontem no segundo treino livre e completou a sua melhor volta em 1:16.654s. Lewis Hamilton foi o segundo mais rápido (+0.026s) e Max Verstappen, com pneus médios, o terceiro (+o.158s).

A terceira sessão de treinos livres do GP de Portugal começou de forma tímida, com poucos carros em pista, com a maioria das equipas a fazer sair os carros apenas para uma volta de instalação. Mesmo com um clima perfeito para Fórmula 1, os pilotos têm alguma dificuldade em aquecer os pneus, tendo por vezes que completar duas voltas antes de conseguir fazer um tempo rápido.

Bottas foi o primeiro a fazer o tempo mais rápido com a volta completa em 1:17.888s com Lewis Hamilton pouco atrás, com um tempo de 1:17.916s. No entanto, a Red Bull mostrou velocidade em Portimão e que Max Verstappen pode colocar-se entre os Mercedes na Qualificação. Por sua vez, Alex Albon queixou-se via rádio que não estava a conseguir gerir da melhor maneira o aquecimento de pneus.

Com mais voltas dadas, os pilotos começavam a baixar os tempo e Bottas baixou a sua melhor volta para o tempo de 1:16.654s.

Daniel Ricciardo teve problemas com o DRS e teve de parar na box a pouco mais de 10 minutos do fim, com os mecânicos a trabalharem afincadamente para colocar o Renault em pista a tempo do australiano poder fazer simulação de qualificação, que até aquele momento ainda não o tinha feito. No entanto, tal não foi possível devido às bandeiras vermelhas mostradas a pouco mais de 1 minuto do fim da sessão.

Segue-se a qualificação as 14h.