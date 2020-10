Lewis Hamilton venceu pela 92ª vez na sua carreira na Fórmula 1, e fê-lo no Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1, com a ‘nossa’ prova a ficar na história por dois motivos.

Lewis Hamilton, o vencedor do GP de Portugal de F1. Parabéns, temos o privilégio de te ver a fazer história…

“Muito obrigado. Antes de mais, devo realmente tudo a estes tipos aqui e na fábrica pelo seu tremendo trabalho. Eles estão continuamente a inovar e a elevar a barreira todos os anos, a meta, e tem sido um privilégio trabalhar com eles e estou muito grato por todos os momentos.

A fiabilidade tem sido absolutamente incrível, graças à Mercedes, à Petronas e a todos os nossos parceiros que estão continuamente a subir de nível. Ninguém está de braços cruzados com o seu sucesso. Todos estão a ‘empurrar’ cada vez mais. A empurrar e a empurrar e a empurrar. Isso é a coisa mais incrível de que se pode estar rodeado. Inspira-nos, essa colaboração. Não há nada como isso. Hoje foi duro, mas hoje foi tudo sobre temperaturas e isso é algo que eu consegui, com a configuração, consegui antecipar…”

Tiveste algumas dificuldades nas primeiras curvas, não foi? Um pouco de chuva?

“Sim, eles disseram-me que ia chover logo após a corrida. Caíram umas pingas logo no início. Eu tive uma boa partida, mas depois fui para a Curva 7 e tive um enorme ‘momento’ de excesso de velocidade e não se sabia o que se seguia. Tive mesmo muito cuidado. É provável que devesse ter tentado defender-me melhor do Valtteri, mas fiquei tipo ‘volto mais tarde’ e felizmente foi isso que fui capaz de fazer.”

Falaste duma cãibra nas voltas finais da corrida?

“Ah, sim. Quer dizer, este é um desporto incrivelmente físico, mas eu tinha uma cãibra na barriga da minha perna direita. Estava a levantar a perna muitas vezes na reta porque se tratava, foi bastante doloroso, mas tive de o ultrapassar de alguma forma, porque é o que é, não se consegue levantar a perna durante toda a volta.

E acabaste mesmo por vencer…

“Sabem, eu só podia ter sonhado estar onde estou hoje e não tinha uma bola mágica quando escolhi vir para esta equipa e fazer parceria com estas grandes pessoas, mas aqui estou eu e o que vos posso dizer é que estou a tentar aproveitar ao máximo todos os dias. Tudo o que fazemos juntos, estamos todos a remar na mesma direção e é por isso que estão a ver o sucesso que estamos a ter. O meu pai está aqui, o que é espantoso e a minha madrasta Linda está aqui, e o Roscoe, é um dia muito abençoado”.

Noventa e duas vitórias na Fórmula 1. Extraordinário. O que é que isso significa para ti?

“Vai demorar algum tempo até que caia em mim completamente. Mas ainda estou mentalmente em modo de corrida. Neste momento não consigo encontrar as palavras”.

Podes descrever as tuas emoções ao cruzares a linha aqui em Portugal?

“Estou muito orgulhoso do trabalho e do que consegui superar, mas também do trabalho que fizemos coletivamente como equipa e que faz lembrar o início quando me juntei à equipa, a decisão que tomei de me juntar à equipa e o que temos feito desde então. Se eu pensava que íamos chegar a… Eu sabia que iríamos ganhar campeonatos. Será que pensava que iríamos ganhar tantos como ganhámos? Não. Será que pensava que íamos ganhar tantas corridas? Claro que não. Mas é uma época fenomenal para nós e o ótimo é que não sou só eu que vivo com a história, é toda a equipa e penso que todos reconhecem e percebem o quanto fazem parte dela, por isso sinto-me incrivelmente grato aos meus companheiros de equipa. A Valtteri, por ser a pessoa que ele é, o companheiro de equipa que é, por empurrar a equipa para a frente – estamos geralmente a remar na mesma direção enquanto competimos, e tem sido um privilégio trabalhar com ele.“

Muitas pessoas estão provavelmente a perguntar-se até onde é que podes ir. Até que ponto vais elevar a fasquia?

“Eu não acredito no ditado que diz que o céu é o limite. É apenas um ditado. Depende de quanto o queremos, de quanto queremos continuar a elevar a fasquia e a seguir a nossa história juntos, da forma como trabalhamos, não nos sentamos atrás dos nossos resultados, continuamos a trabalhar, continuamos a elevar. Cada corrida parece ser a primeira. Não sei como isso é possível depois de todas estas corridas, mas para mim é, tão desafiante como a primeira, e penso que há muito mais a fazer. Especialmente porque estamos nesta época louca da pandemia. Estamos numa época de loucura por termos também de utilizar a nossa posição como negócio, como líder no negócio para a inclusão, para a diversidade, há muito trabalho a fazer. Por isso, isso mantém-me inspirado. Os meus companheiros de equipa, que estão continuamente a crescer, os meus fãs que estão continuamente a aprender através deste processo com todos nós, e o nosso desporto que está a mudar lentamente, é um tempo realmente especial. Definitivamente, por vezes pergunto-me, sabes, “chiça, eu tenho 35 anos”. Ainda me sinto fisicamente forte, mas ainda me pergunto quando é que vais cair e perder o desempenho? Mas quero sempre mostrar até hoje ainda não aconteceu…”

Cumpriste um feito monumental, mas fizeste com uma das mais dominantes vitórias que vimos de ti durante muito, muito tempo. Como pensas que foi tão dominante?

“Quando venho a estas corridas, nunca penso nos números. Apenas nunca o deixo entrar no meu processo de pensamento. Hoje foi realmente sobre… estamos nesta pista, é muito, muito suave, vê-se a luta que todos estamos a ter com as temperaturas dos pneus, por isso no final da corrida estava a pensar no que vou dizer e não vou dizer em termos do que é apropriado dizer e não dizer mas, em última análise, não é segredo, penso que hoje foi sobre a temperatura dos pneus. Senti durante a corrida que estava a aprender, volta a volta, mais sobre o circuito. Estava a experimentar muitas linhas diferentes e a descobrir novas linhas que funcionavam bem. A direção do vento era muito, muito complicada, penso que, hoje em dia, muitos ventos cruzados, de frente e traseira havia algumas posições que se podiam utilizar a seu favor e outras que incomodavam. Penso que a chave são os tempos em que se tem vento de cauda, é minimizar a perda através dessas fases. A preparação foi algo em que realmente me concentrei. Foi menos sobre a preparação para a qualificação, e mais sobre a preparação para a corrida e penso que hoje em dia isso permitiu-me andar mais do que antes. Senti que estava a ficar cada vez mais rápido durante toda a corrida, mas tinha de manter o ritmo para estes pneus. Essa era realmente a chave”.

Lewis, quão difícil foi fazer subir os pneus à temperatura após a partida?

“Sabíamos que ia ser difícil para os pneus médios. Foi muito complicado, começou a pingar água, e foi difícil, mas eu esforcei-me. Até À curva 5 não foi assim tão mau, mas depois, na curva seis, tive aquele enorme momento de sobreviragem e apercebi-me que ainda tinha pouca aderência e o Valtteri apareceu. Fui excessivamente cauteloso, diria eu, através da curva sete e, de um modo geral, deixei-os passar, nem sequer me defendi e ele parecia ter mais aderência do que eu naquele momento. Claro que não percebi porquê, mas tinha a certeza de que a certa altura chegaria lá e sabia que era uma longa, longa corrida, por isso mantive a calma e concentrei-me apenas em tentar manter o carro em pista, não cometer erros, e manter-me na corrida, manter o Max atrás, porque ele também estava mesmo atrás de mim. E nos pneus duros não foi fácil por temperatura, mas não foi tão mau como no início da corrida”.