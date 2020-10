“Nunca senti isso num carro de Fórmula 1”; “A pista em si é espantosa!”; “Foi muito fixe”; “Gosto de pistas únicas”; “As ondulações são incríveis”; “É fixe num Fórmula 1″; . Só queria que tivéssemos um pouco mais de aderência”. Derrapagem artística à parte, os pilotos adoraram a pista de Portimão. Pelo menos desta vez juntam ‘trabalho’ a prazer’. Nós, portugueses, já sabíamos o que valia a pista, e só estávamos à espera que a F1 o comprovasse. Resumidamente, os pilotos estão a adorar. Para já, o que pensa Chales Leclerc. Noutros artigos, os restantes pilotos.

Para a grande maioria dos pilotos da grelha, o AIA é um circuito novinho em folha, e ainda mais num F1. Lewis Hamilton participou num teste oficial em 2009 com a McLaren. Vários outros pilotos correram em categorias ‘júnior’. Por isso, não demorou muito tempo para que o deslumbrante Circuito Internacional do Algarve causasse boa impressão: “É extremamente escorregadio, a traseira do carro está a mover-se constantemente, mas isso torna o circuito ainda melhor, penso eu”, disse Charles Leclerc, piloto da Ferrari. “Mas a pista em si é espantosa! Foram precisas bastantes voltas para entrar no ritmo porque não vemos nenhum apex, mas uma vez que se entra no ritmo, é uma sensação muito boa”.