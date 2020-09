Na última sessão de treinos livres do Grande Prémio da Itália Valtteri Bottas foi o piloto mais rápido. O finlandês da Mercedes fez um tempo de 1:20.089s, ficando na frente de Carlos Sainz e Lando Norris. Sainz ficou a 0.229s e Norris ficou a 0.323s. Apesar de problemas no fim, Daniel Ricciardo foi quarto no TL3. Entre os cinco primeiros, ficaram três carros com motor Renault e dois com motor Mercedes.

No final do TL3 a sessão foi interrompida devido Daniel Ricciardo. O australiano, após fazer o seu melhor tempo, viu o Renault dar problemas e foi obrigado a encostar na relva.





Assim, a sessão esteve interrompida alguns minutos. Com dois minutos para o fim, a sessão foi retomada e foi um autêntico frenesim em pista, com quase todos os pilotos a fazerem pelo menos mais um tentativa no TL3. Assim, os tempos melhoraram, com a maioria a aproveitar o cone de aspiração, que no circuito de Monza é algo que dá uma grande vantagem para as voltas rápidas.

Em termos de resultados finais, na Mercedes Bottas foi o mais rápido da sessão. O piloto finlandês fez um tempo de 1:20.089s. Bottas esteve a trabalhar apenas com os pneus macios neste TL3. Lewis Hamilton ficou com a quinta melhor marca. Tal como Bottas, apenas trabalhou com os pneus macios. Esta quinta marca de Hamilton, pode ser causa de tráfego nas últimas voltas, que fez com que o britânico não melhorasse.

Os McLaren impressionaram no TL3. Antes das bandeiras vermelhas, Lando Norris tinha-se colocado em segundo. Após o retomar da sessão, Carlos Sainz respondeu e foi mais rápido do que o seu companheiro de equipa. Sainz e Norris ficaram a cerca de 0.2s e 0.3s de Bottas, respetivamente.

Na Renault, Daniel Ricciardo mostrou-se ao colocar o seu R.S.20 na quarta posição, a 0.330s da frente. Apesar disso, e como já mencionado acima, Ricciardo viu o seu carro ter problemas. Entretanto a Renault suspeita de falha na bomba de combustível, algo que vai ser reparado para a qualificação daqui a pouco. Esteban Ocon colocou o outro R.S.20 na oitava posição, ficando a 0.604s da frente.

🛠 Update on Daniel’s car: Suspected fuel pump failure. It’s a replaceable part and he should be ready for Qualifying.#RSspirit #ItalianGP — Renault F1 Team (@RenaultF1Team) September 5, 2020

Na Red Bull Racing, Max Verstappen foi o mais rápido. O holandês colocou-se na sexta posição, com um tempo de 1:20.456s. Este tempo de Verstappen foi colocado com os pneus médios calçados, ao contrário dos pilotos à sua frente. Alex Albon colocou o RB16 na sétima posição, ficando a 0.107s de Verstappen.

Lance Stroll (9º) e Sergio Pérez (10º) fecharam os dez primeiros, ficando a mais de 0.7s da frente. Neste TL3, os Racing Point fizeram quase o mesmo número de voltas, utilizando os mesmo compostos, os médios e os macios.

Fora dos dez primeiros ficaram os Ferrari. Charles Leclerc foi o mais rápido com o 11º tempo, mas a mais de 0.8s da frente. Antes da bandeira vermelha, Leclerc fez um tempo entre os dez primeiros, mas para tal, aproveitou o cone de aspiração de Sebastian Vettel. Por falar em Vettel, o alemão foi o 15º mais rápido nesta sessão, sendo mais lento que o companheiro de equipa por 0.346s, mas a mais de um segundo do tempo mais rápido.

Ao contrário das duas primeiras sessões de treinos livres, os AlphaTauri desta vez não conseguiram ficar entre os dez primeiros. Pierre Gasly foi o mais rápido na 12º posição, com Daniil Kvyat a fazer o 13º tempo. Os pilotos ficaram separados por apenas 0.017s, mas a cerca de 0.8s da frente. Ambos os AT01 estiveram a trabalhar com os pneus macios.

No final da grelha, Antonio Giovinazzi foi o piloto mais lento, com um tempo de 1:22.090s, ficando a 2.001s de Valtteri Bottas. Na Williams, George Russell (18º) foi mais rápido do que Nicholas Latifi (19º) por 0.087s.