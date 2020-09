Mais uma vez ambos os Mercedes ficaram na frente do pelotão. Desta vez, foi Lewis Hamilton a liderar a segunda sessão de treinos livres para o Grande Prémio de Itália. Hamilton fez o melhor tempo de 1:20.192s. Valtteri Bottas foi o segundo classificado, ficando a 0.262s. Lando Norris foi o terceiro, apesar de ter passado algum tempo parado na garagem. O piloto da McLaren ficou a 0.897s da frente. Pierre Gasly voltou a impressionar com o AlphaTauri na quarta posição.

Novamente os Mercedes ficaram na frente do pelotão. No TL2, Lewis Hamilton foi o mais rápido, tendo feito o melhor tempo de 1:20.192s. Valtteri Bottas ficou atrás do colega de equipa por 0.262s. Em termos de pneus, os W11 fizeram o mesmo que em Spa-Francorchamps. No TL1 Hamilton esteve a trabalhar de médios e no TL2 de Monza trabalhou com os duros. Bottas, desta vez utilizou os médios. Ambos os pilotos fizeram algumas voltas com os pneus macios.

Continuando a forma do TL1, Pierre Gasly colocou o AlphaTauri na quarta posição a 0.929s do tempo mais rápido. O francês utilizou os pneus médios, com os quais fez a sua volta mais rápido, e macios neste TL2. Atrás de Pierre Gasly ficou Max Verstappen, a 1.039s de Hamilton. Após uma saída no TL1, no TL2 o holandês teve uma sessão mais calma, ficando na quinta posição final, utilizando os compostos macios e médios.

Em termos de motores Honda, Daniil Kvyat colocou o outro AlphaTauri na sétima posição, a 0.255s de Gasly. Já Alex Albon foi 14º, ficando a 0.655s de Verstappen, mas o tailandês esteve focado nos pneus mais duros durante o TL2.

Lando Norris passou algum tempo na garagem neste TL2. Apesar disso, já mais para o fim da sessão, Norris fez o terceiro tempo mais rápido com os pneus macios, ficando a 0.897s de Hamilton. Carlos Sainz levou o MCL35 à sexta posição neste TL2, ficando a 1.121s do tempo mais rápido.

Na Racing Point, ambos os RP20 ficaram entre os dez primeiros. Desta vez Lance Stroll ficou melhor posicionado do que Sergio Pérez. Stroll foi oitavo enquanto Pérez foi décimo. Os carros ‘cor de rosa’ ficaram separados por 0.205s, mas a mais de um segundo da frente. Em termos de pneus, os Racing Point trabalharam com os médios e os macios.

Na Ferrari, Charles Leclerc voltou a ser o melhor classificado. O monegasco conseguiu terminar o TL2 entre os dez primeiros, apesar de algumas saídas de pista e de reportar dificuldades em pilotar o SF1000. Leclerc foi nono. Já Sebastian Vettel voltou a terminar fora dos dez primeiros, mas desta vez foi 12º classificado. O alemão ainda apanhou um pequeno susto, quando um pião colocou o SF1000 na parede.





Na Renault, o TL2 não correu tão bem como o TL1. Ambos os pilotos ficaram de fora dos dez primeiros, com Esteban Ocon a ser o melhor na 11º posição. Já Daniel Ricciardo foi 15º classificado. Ambos os Renault ficaram a mais de um segundo da frente. Ambos concentraram-se nos pneus médio e nos macios, com Ocon a ser mais rápido do que Ricciardo por 0.383s.

No final do pelotão, George Russell voltou ao FW43. O britânico foi o mais lento deste TL2, ficando a quase três segundos do tempo mais rápido. Russell também ficou atrás do seu companheiro de equipa, Nicholas Latifi. Enquanto Latifi concentrou os seus esforços nos pneus mais duros, Russell esteve a trabalhar com os pneus médios.