Lewis Hamilton e a Mercedes dominaram o Grande Prémio da Grã-Bretanha. O piloto britânico venceu, mas não se livrou de um susto. O campeão mundial furou na última volta, tendo conseguindo levar o seu carro até ao fim. Max Verstappen ficou com a segunda posição, já que Valtteri Bottas também furou, a duas voltas do fim. Charles Leclerc consegue subir ao pódio com o Ferrari.

Antes do início, a primeira baixa da corrida: Nico Hülkenberg foi o primeiro a ficar de fora, com os mecânicos a não conseguirem arranjar o RP20 do alemão.

No arranque, Hamilton e Bottas tomaram ‘as rédeas’ da corrida. Arrancaram bem e de lá não saíram. Logo nas primeira voltas, Kevin Magnussen foi a segunda baixa, depois de um toque com Alex Albon ter deixado o Haas atolado na gravilha, fazendo entrar o Safety-Car em pista. Por este incidente, Alex Albon acabou com uma penalização de cinco segundos.

Após o recomeço, Hamilton e Bottas assumiram novamente a dianteira, estando com uma vantagem de quase 3s para Max Verstappen que seguia em terceiro. Carlos Sainz e Daniel Ricciardo também tiveram um bom arranque, conseguindo ganhar duas posições cada um, com Lando Norris e Lance Stroll a serem os prejudicados, ao perderam essas posições.

Mais atrás, Daniil Kvyat que arrancou do fim da grelha, já tinha conseguido recuperar algumas posições. Estava na 13º quando teve um acidente forte, que colocou novamente o Safety-Car em pista.

Com o Safety-Car em pista, a Mercedes levou Hamilton e Bottas às boxes ao mesmo tempo, enquanto a Red Bull fez o mesmo a Max Verstappen. Os três mantinham a sua ordem na frente da corrida. Já Romain Grosjean foi o beneficiado. O francês foi o único piloto a não ir às boxes neste momento, chegando assim à quinta posição. Após as paragens, Carlos Sainz era sexto. Já Charles Leclerc continuava na quarta posição.

A corrida continuou e os Mercedes continuaram a afastar-se do resto. Hamilton foi cada vez mais aumentando a vantagem sobre Bottas, apesar do finlandês ainda ter feito algumas voltas mais rápidas da corrida.

Mas, no final da corrida, drama. Valtteri Bottas a duas voltas do fim teve um furo, perdendo a segunda posição e com a paragem nas boxes não conseguiu pontuar neste Grande Prémio. Bottas terminou em 11º.

Com o furo de Bottas, Verstappen passava para segundo. E até podia ter ganho a corrida. Um furo de Lewis Hamilton na última volta fez com que o britânico tivesse de terminar muito devagar. Mas, o campeão mundial levou o W11 até ao fim para garantir mais uma vitória em 2020. Verstappen parou nas boxes, colocando os pneus mais macios, para fazer a volta mais rápida da corrida (1:27.097s).

Na luta pela quinta posição, Carlos Sainz parecia estar encaminhado para um bom resultado, mas, infelizmente, um furo e danos na asa dianteira ditaram apenas o 14º lugar no final.

Beneficiando disto, Daniel Ricciardo subiu à quarta posição, passando por Lando Norris. Esteban Ocon foi o sexto classificado e Pierre Gasly sétimo. Lance Stroll terminou em nono, com Sebastian Vettel a fechar os dez primeiros.

Mais atrás, Kimi Räikkönen também encontrou problemas. Um pedaço da sua asa dianteira partiu, tendo assim ficado com uma volta de atraso para os restantes do pelotão. O seu colega de equipa, Antonio Giovinazzi terminou na 12º posição, com George Russell a ser o melhor da Williams, em 13º. Nicholas Latifi terminou em 15º e Romain Grosjean, tal como na Hungria, não conseguiu terminar nos pontos, apesar de ter rodado nos cinco primeiros. O francês terminou na 16º posição.