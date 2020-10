Na pole position para o Grande Prémio do Eifel, no circuito de Nürburgring, está Valtteri Bottas, que hoje fez um tempo de 1:25.269s, ficando na frente de Lewis Hamilton por 0.256s. Terceira posição para Max Verstappen, que apesar de na primeira tentativa ter sido o mais rápido, no final conseguiu a terceira posição, ficando a 0.766s do tempo mais rápido.

Charles Leclerc, depois de estar entre os cinco primeiros no TL3, conquistou a quarta posição para a corrida de amanhã. O piloto da Ferrari ficou a 0.778s da frente. Alex Albon parte atrás de Leclerc, tendo ficando a apenas 0.012s da segunda fila da grelha de partida.

Daniel Ricciardo (+0.954s) foi o melhor dos Renault na sexta posição, batendo Esteban Ocon (+0.973s), que ficou na sétima posição. Lando Norris conquistou a oitava posição, sendo o primeiro piloto a ficar a mais de um segundo da frente. Sergio Pérez colocou o Racing Point na nona posição, enquanto Carlos Sainz fechou os dez primeiros.

Q1 e Q2

Na primeira sessão de qualificação do Grande Prémio do Eifel, no circuito de Nürburgring, Max Verstappen começou por ser o mais rápido seguido de Valtteri Bottas e Lewis Hamilton. A passar à Q2, Antonio Giovinazzi conseguia a 15º posição por apenas 0.02s de vantagem para Romain Grosjean, que sai de 16º na corrida de amanhã. George Russell ficou em 17º e Nicholas Latifi no 18º, com Kimi Räikkönen na 19º posição. Nico Hülkenberg, que substitui Lance Stroll na Racing Point, foi o mais lento na qualificação e parte de 20º amanhã.

Na Q2, Verstappen voltava a ser o mais rápido, na frente dos Mercedes. Mais atrás, Sebastian Vettel não conseguiu igualar o seu colega de equipa e passar à Q3. O alemão ficou em 11º, a 0.374s de Esteban Ocon, que nesta sessão foi décimo. Ambos os AlphaTauri não conseguiram passar à Q3, partindo amanhã de 12º (Pierre Gasly) e 13º (Daniil Kvyat). Antonio Giovinazzi, ao contrário de Kimi Räikkönen que parte de 19º, passou à Q2 e consegue o 14º lugar para a corrida de amanhã. Kevin Magnussen parte da 15º posição para o Grande Prémio do Eifel.

Atualizado às 15h24