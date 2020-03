GP do Bahrein F1: O primeiro à porta fechada Setenta anos depois, o Mundial de Fórmula 1 irá ter uma corrida à porta fechada pela primeira vez na sua história, resultado do surto de coronavírus que assola o mundo há dois meses. Depois de terem parado a venda de bilhetes para o GP do Bahrein de F1, foi agora anunciado pelo Reino do Bahrein desporto AutoSport desporto/gp-do-bahrein-f1-o-primeiro-a-porta-fechada_5e64bbdf2259591961ff73e0





Setenta anos depois, o Mundial de Fórmula 1 irá ter uma corrida à porta fechada pela primeira vez na sua história, resultado do surto de coronavírus que assola o mundo há dois meses.

Depois de terem parado a venda de bilhetes para o GP do Bahrein de F1, foi agora anunciado pelo Reino do Bahrein que não serão permitidos espectadores nas bancadas no fim de semana de Grande Prémio.

“Após consulta com os nossos parceiros internacionais e a ‘task force’ Nacional de Saúde do Reino do Bahrein, tomámos a decisão de realizar o Grande Prémio de F1 do Bahrein deste ano como um evento sem espectadores”, lê-se no comunicado do Reino do Bahrein.

“Dada a contínua disseminação do COVID-19 em todo o mundo, realizar um grande evento desportivo, aberto ao público e que permita que milhares de viajantes internacionais e adeptos locais interajam de perto não seria o mais correto a fazer neste momento. De modo a garantir que nem o desporto, nem a sua base global de adeptos, sejam indevidamente impactados, o fim-de-semana da corrida vai ter lugar, mas apenas como evento televisivo”.

Uma decisão compreensível, e que provavelmente vai ser cada vez mais seguida nos próximos tempos em todas as latitudes. Em Itália fazem-se eventos desportivos à porta fechada e isso deverá generalizar-se, no mínimo. Provavelmente, muito serão cancelados, em todo o mundo.

A frase “Medidas agressivas de distanciamento social” vai ouvir-se muito nos próximos tempos…