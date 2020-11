GP do Bahrain de Fórmula 1 interrompido devido a violento acidente de Grosjean

O Grande Prémio do Bahrain foi hoje interrompido devido a um violento acidente do piloto francês Romain Grosjean (Haas), sofrido no início da primeira volta da 15.ª prova do Mundial de Fórmula 1 de 2020.