Questionado sobre haver ou não público na prova de MotoGP em Portimão, o Primeiro Ministro foi claro: “O MotoGP não terá público”, anunciou esta noite António Costa.

Agendado para os dias 21 e 22 de novembro, o Grande Prémio de Portugal em MotoGP não terá público nas bancadas, anunciou o primeiro ministro António Costa. O líder do governo lembrou o que aconteceu no Grande Prémio de Fórmula 1 em Portugal, deixando críticas ao promotor do evento.

“Muitas vezes numa casa 20 pessoas são pessoas a mais, e 500 pessoas num estádio de futebol com 50 mil lugares é uma realidade completamente diferente. (…) está previsto o encerramento de espetáculos culturais ou desportivos e a exceção é o MotoGP que não vai ter público, o que já foi transmitido ao promotor”, começou por dizer no final de um conselho de ministros extraordinário, no âmbito da resposta à pandemia de covid-19.

“Como vimos, ao contrário do que aconteceu noutras atividades, o que aconteceu no Grande Prémio de Fórmula 1 é absolutamente inaceitável e já foi comunicado ao promotor que o MotoGP não terá público e não está autorizado a ter”, referiu. “Está revelada a incapacidade de organizar eventos deste tipo com público”, acrescentou.