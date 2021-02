Numa nota publicada no site da federação, aquela organização explica que, "devido à pandemia" de covid-19, se viu forçada a adiar o início da edição de 2021 do Campeonato do Mundo para 23 de maio, adiando para 2022 o GP de Omã, originalmente previsto para 03 de abril.

Já os Grandes Prémios de Itália, Portugal e Alemanha, originalmente previstos para maio e abril, foram adiados para outubro: o da Alemanha para dia 03, o de Portugal para 24 e o de Itália para 31.

Já o GP da China passou de 19 de setembro para 07 de novembro e o da Argentina para 21 de novembro.

"O objetivo para a temporada de 2021 é voltar a ter o público de volta", sublinha a mesma nota.

O GP de Portugal disputa-se no crossódromo do Casarão, em Águeda.

