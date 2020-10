A Direção Geral de Saúde está a rever a possibilidade do Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1, que se realiza no fim de semana de 23 a 25 de outubro se realizar – ou não – com a presença de público. Caso se confirme a sua presença, a organização espera cerca de 30.000 espetadores, mas

em declarações hoje aos jornalistas, Graça Freitas, Diretora Geral de Saúde disse que: “A DGS está a rever a sua programação em termos de público nos eventos desportivos em função da epidemiologia em cada região do país que, como sabem, não é uniforme. Está a ser equacionado, conforme a zona do país, se vai haver ou não vai haver público, tal como a redução que terá de existir. Estamos a ser cautelosos, estamos a ver a situação epidemiológica”, disse Graça Freitas que admite que o cenário será revisto em função da evolução da pandemia.