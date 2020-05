Ficou ontem a saber-se que o Governo britânico irá impor novas restrições à entrada de pessoas no país, o que vai colocar o GP da Grã-Bretanha de F1 em risco. Segundo se espera, as novas regras vão estabelecer que qualquer pessoa que entre no Reino Unido terá de observar um período obrigatório de 14 dias de auto-isolamento.

Isso terá de ser feito numa residência privada declarada, onde poderão ser efetuados controlos por amostragem, para garantir que a regra está a ser seguida. Já terá sido dito às companhias aéreas que devem esperar estas restrições aplicadas até ao final de maio.

Como se sabe, a Fórmula 1 está a planear começar a temporada 2020 com duas corridas no Red Bull Ring, na Áustria, começando com um fim-de-semana de corrida de 3 a 5 de julho, antes de passarem para Silverstone, no Reino Unido, para mais duas rondas, mas com o mandatório auto isolamento durante 14 dias, de acordo com as novas regras ainda não oficializadas, mas já esperadas, significa que a prova não se pode realizar a 19 de julho. Como se sabe, sete das dez equipas de Fórmula 1 têm base no Reino Unido e ainda há as restantes três equipas, que chegarão de Itália (Ferrari e AlphaTauri) e Suíça (Alfa Romeo ) que teriam de se isolar durante 14 dias antes de poder começar a preparar-se para as corridas.

Contudo, ainda há muito por saber, por exemplo se poderá haver uma exceção à caravana da F1, que terá de ser amplamente testada, ou se eventualmente estas regras só se aplicarão apenas aos passageiros aéreos, sendo possível que os condutores de camiões e aqueles que transportem mercadorias vitais para o Reino Unido possam ficar isentos. Se existirem exceções, isso pode abrir caminho para a Fórmula 1 correr em Silverstone, como previsto, mas para já está tudo num limbo. A F1 já revelou planos para manter o pessoal seguro, o que implica testes regulares e limites rigorosos ao número de pessoas no paddock e à sua liberdade de circulação, mas vai ter que se esperar para saber como evolui a situação.