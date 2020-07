Depois de três corridas divididas entre a Áustria e a Hungria na abertura do Mundial de Fórmula 1 de 2020, a competição prossegue o seu intenso calendário com mais uma série de três corridas, as duas primeiras na alta velocidade do Circuito de Silverstone , que vai contrastar bem com o que se viu em Hungaroring.

As curvas super rápidas e consecutivas de Silverstone prometem um tipo de desafio muito diferente sendo este um dos últimos circuitos de ‘potência’ que restam na Fórmula 1.

Silverstone tem um traçado rápido e fluído que é o preferido entre muitos dos pilotos, pois tem zonas icónicas como Copse e as rápidas mudanças de direção através de Maggotts, Becketts e Chapel.

Silverstone não é, no entanto, só alta velocidade, pois a secção da ‘Arena’ introduzida há uma década, fornece o desafio adicional duma sequência tecnicamente exigente e de baixa velocidade. Reasfaltada no ano passado, a pista de Silverstone perdeu alguma da sua reputação de pista abrasiva sendo que a Pirelli decidiu adicionar tempero às duas corridas em Silverstone, variando as suas escolhas de compostos para cada fim-de-semana.

Para o Grande Prémio da Grã-Bretanha deste fim-de-semana, o fabricante italiano não vai arriscar nada, tendo levado o seu composto mais durável, o C1, enquanto médio e o macio também estarão disponíveis. No entanto, para a segunda corrida, o Grande Prémio do 70º Aniversário, a Pirelli decidiu fazer diferente, tendo optado por pneus mais macios, e irá levar os compostos C2 a C4.

Lewis Hamilton, piloto da Mercedes, chega ao seu Grande Prémio ‘caseiro’ como líder do Campeonato de Pilotos, depois de conquistar uma vitória dominante na Hungria, tendo agora cinco pontos de vantagem face a o companheiro de equipa Valtteri Bottas.



Os pódios consecutivos na Estíria e Hungria significam que Max Verstappen é terceiro, embora o piloto holandês esteja já 25 pontos atrás de Bottas. No Campeonato de Construtores, a Mercedes lidera com 121 pontos, 66 à frente da Red Bull, com a McLaren em terceiro lugar com 41 pontos.

Horário

Sexta-Feira, 31 Julho

Treino livre 1 11:00 – 12:30

Treino livre 2 15:00 – 16:30

Sábado, 1 agosto

Treino livre 3 11:00 – 12:00

Qualificação 14:00 – 15:00

Domingo, 2 agosto

Corrida 14:10