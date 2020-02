GP da China de Fórmula 1 cada vez menos provável É cada vez menos provável que o GP da China de Fórmula 1 se realize em abril, e nesse contexto os responsáveis da F1 e a FIA estão à procura duma solução. A possível troca com o GP da Rússia já está fora de causa, pelo que a mudança de data é para já a desporto AutoSport desporto/gp-da-china-de-formula-1-cada-vez-menos_5e3bde34ecd62512786f16c9





É cada vez menos provável que o GP da China de Fórmula 1 se realize em abril, e nesse contexto os responsáveis da F1 e a FIA estão à procura duma solução. A possível troca com o GP da Rússia já está fora de causa, pelo que a mudança de data é para já a única possibilidade mas a este nível uma eventual troca é um pesadelo logístico.

As pessoas infetadas pelo coronavírus continuam a aumentar, consequentemente o número de mortos também, e apesar de tudo ainda estar muito contido à China, todo o mundo fica afetado, devido à forma como se vive hoje em dia. Neste contexto e a fim de proteger o maior número de pessoas possível, as autoridades cancelaram a grande maioria dos eventos desportivos e a Fórmula 1 ainda se mantém num ‘limbo’ mas a maior probabilidade é que a corrida agendada para o dia 19 de abril não se realize: “Provavelmente não vamos conseguir trocar a data com outro Grande Prémio. Só temos que encontrar um ‘buraco’ mais tarde na temporada, para o GP poder acontecer”, disse Brawn. Como se percebe pelas suas palavras, em abril, não… Para os adeptos a corrida é em abril, mas para muitas centenas de pessoas ligadas à logística da F1 a ‘corrida’ é muito antes.

Segundo uma fonte da Organização Mundial de Saúde, ligada a este surto de Síndrome Respiratória Aguda Severa, é demasiado cedo para saber quando o coronavírus atingirá o pico, tudo levando a crer que continua em crescimento.