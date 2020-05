De acordo com informações vindas da Áustria, o governo austríaco deu luz verde para a abertura da temporada de Fórmula 1, há muito prevista não oficialmente para o fim de semana de 3 a 5 de julho, estando agendada nova corrida uma semana depois, a 12 de julho.

Após semanas de discussões entre os responsáveis da F1, do Red Bull Ring e as autoridades locais, foi agora chancelado um plano de segurança relativo às precauções a tomar no meio da pandemia de coronavírus.

Espera-se a confirmação oficial do novo calendário europeu da F1 na próxima segunda-feira, mas pelos vistos as autoridades austríacas decidiram antes do prazo que tinham traçado. A novidade passa por um conceito de um número limitado de espetadores, escreveu o Die Motorprofis, que acrescenta uma novidade: Foi aprovada a presença de um número limitado de espetadores: 500!