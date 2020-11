Lewis Hamilton (Mercedes F1 W11) assegurou mais uma pole-position no Bahrein, e sua 98ª da carreira, depois de bater Valtteri Bottas (Mercedes F1 W11) por quase três décimos. O finlandês passou Max Verstappen (Red Bull RB16/Honda) já na derradeira volta lançada oferecendo à Mercedes mais uma primeira linha da grelha de partida.

Alexander Albon (Red Bull RB16/Honda) foi quarto, a seis décimos do seu colega de equipa recuperando bem do acidente de ontem. Na liderança provisória do segundo pelotão está Sergio Pérez (Racing Point RP20/Mercedes), que bateu Daniel Ricciardo (Renault R.S.20) por um pouco menos de um décimo.



Esteban Ocon (Renault R.S.20) posicionou bem o segundo carro francês, e foi sétimo na frente do seu compatriota Pierre Gasly (AlphaTauri AT01/Honda). A fechar o top 10, Lando Norris (McLaren MCL35/Renault) e Daniil Kvyat (AlphaTauri AT01/Honda) com a Alpha Tauri a colocar os seus dois carros na Q3.



Os dois Ferrari ficaram ambos fora da Q3, depois de terem tentado passar à Q3 com pneus médios, com Sebastian Vettel (Ferrari SF1000) em 11º na frente de Charles Leclerc (Ferrari SF1000). Depois de ter feito a pole na Turquia, Lance Stroll (Racing Point RP20/Mercedes) não passou, desta feita à Q3. Pela rádio, o canadiano deixou um curto: “falaremos sobre isso mais tarde”, mostrando que algo se passou que não o deixou muito contente. Provavelmente, tráfego. Não terá sido avisado que havia carros à sua frente.

George Russell (Williams FW43/Mercedes) vai partir da mesma 14ª posição em que arrancou em Portugal, bem melhor que o 20º lugar que obteve na Turquia. Bateu os dois Alfa Romeo e dois Haas na Q1, fez o seu papel, bem, desta vez. Carlos Sainz (McLaren MCL35/Renault) teve problemas de travões na Q2, e arranca apenas de 15º. este incidente levou à interrupção da sessão por breves minutos.

Pela Q1 ficaram Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo C39/Ferrari), Kimi Räikkönen (Alfa Romeo C39/Ferrari), Kevin Magnussen (Haas VF-20/Ferrari), Romain Grosjean (Haas VF-20/Ferrari) e Nicholas Latifi (Williams FW43/Mercedes).