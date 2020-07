O segundo treino livre para o Grande Prémio da Áustria viu Lewis Hamilton (1:04.304s) e Valtteri Bottas (1:04.501s) ficarem na frente do pelotão. Os pilotos da Mercedes foram acompanhados de um surpreendente Sergio Pérez (1:04.945s). Já Max Verstappen não fez melhor que o oitavo tempo (1:05.215s).

O TL2 é o treino mais perto do horário da corrida. Assim, os pilotos servem-se dele para testar estratégias para a corrida. No campo da Mercedes, Hamilton e Bottas estiveram e experimentar os pneus de composto médio e os pneus de composto macio. Destes dois, o mais rápido voltou a ser Hamilton, que fez um tempo de 1:04.304s, ficando com 0.197s de vantagem.

Atrás dos Mercedes ficou o Racing Point de Sergio Pérez, a 0.641s. O piloto mexicano também esteve em afinação da estratégia para a corrida, com o uso dos mesmos compostos que ambos os Mercedes, mas com mais voltas que os carros de Brackley. Pérez efetuou no total 47 voltas ao Red Bull Ring.

Na Ferrari, as coisas pareceram correr melhor. Sebastian Vettel foi o melhor dos pilotos da equipa italiana, ficando com a quarta posição neste TL2, a 0.657s. Tal como no TL1, Vettel utilizou os pneus mais duros e também os pneus mais macios.

Charles Leclerc melhorou a sua prestação, estando com a mesma estratégia de Vettel, dando prioridade ao composto mais duro. O monegasco ficou na nona posição, tendo ficando a quase um segundo de Hamilton (+0.994s).

Max Verstappen parece ter tido mais dificuldades neste TL. Depois do terceiro tempo no TL1, Verstappen apenas foi oitavo no TL2. O piloto holandês deu prioridade aos pneus médios, também tendo utilizado os pneus mais macios. Curiosamente, Alex Albon terminou fora dos dez primeiros (13º) e fez um pião no mesmo sitio onde Verstappen rodou no TL1.

Daniel Ricciardo melhorou a sua marca, com o australiano a levar o Renault até aos cinco primeiros. Ricciardo ficou a 0.668s do tempo mais rápido, rodando grande parte do tempo de pneus médios.

Lando Norris foi sexto classificando, sendo o melhor dos McLaren. Já o seu colega de equipa, Carlos Sainz, rodou com os pneus mais duros. O espanhol completou os dez primeiros.

No fim do pelotão ficou o ‘estreante’ de 2020. Nicholas Latifi fez um tempo de 1:07.124s, ficando a quase 3s da frente. Romain Grosjean, após os problemas de travões no TL1, conseguiu ir para a pista, ficando atrás do seu colega de equipa, na 16º posição.