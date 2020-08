No segundo treino livre para o Grande Prémio do 70º Aniversário os Mercedes voltaram a ficar nas duas primeiras posições. Desta vez Lewis Hamilton foi mais rápido do que Valtteri Bottas. O britânico fez um tempo mais rápido de 1:25.606s, sendo mais rápido por 0.176s. Na terceira posição ficou Daniel Ricciardo, a 0.815s do tempo mais rápido. O TL2 terminou mais cedo, com o SF1000 de Sebastian Vettel a verter líquidos em pista e Antonio Giovinazzi parado.

A Mercedes voltou a ficar com as duas primeiras posições no segundo treino livre do Grande Prémio do 70º Aniversário. Desta vez, Lewis Hamilton foi o mais rápido. O piloto britânico esteve a trabalhar com os pneus mais macios e os médios, tendo utilizado por mais tempo os médios (16 voltas). O tempo mais rápido de Hamilton foi 1:25.606s. Já Valtteri Bottas ficou a 0.176s do tempo mais rápido de Hamilton. Bottas esteve a trabalhar com os pneus macios e médios e tal como o seu colega de equipa, a prioridade foi os médios.

Daniel Ricciardo colocou o R.S.20 na terceira posição neste TL2. O piloto da Renault esteve a trabalhar a maior parte do tempo com os pneus mais duros (25 voltas). Nos pneus mais macios, Ricciardo fez três voltas. Já Esteban Ocon colocou o outro R.S.20 na décima posição, ficando a 0.507s do seu companheiro de equipa. Apesar de ter concentrado o seu tempo nos pneus mais duros, Ocon esteve mais voltas nos pneus macios, com 11 voltas.

Max Verstappen colocou o RB16 na quarta posição deste TL2. O holandês ficou a 0.831s de Hamilton. Verstappen foi o piloto que menos voltas fez neste TL2, com 15 voltas. Alex Albon levou o outro RB16 até à 11º posição, a mais de 0.5s do seu companheiro. Tanto Verstappen como Albon trabalharam com os pneus mais macios e os médios.

Na Ferrari, Charles Leclerc terminou o TL2 na na sétima posição a 1.206s da frente. Mas, o TL2 não correu bem para Sebastien Vettel (14º) que parou em pista. O alemão parou a cinco minutos do fim, com o SF1000 a verter líquido em pista. No rádio, o alemão indicou “problemas de motor ou de caixa de velocidades”. A Ferrari já confirmou que se trataram de problemas no motor do SF1000.

#Seb5 stopping on the track for an engine failure. Session red flagged due to GIO stopping as well. The session will not be restarted. #FP2 #F170 pic.twitter.com/WlSsug5YDR — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) August 7, 2020

Na Racing Point, Lance Stroll (5º) ficou na frente de Nico Hülkenberg (6º), com os RP20 separados por 0.245s. Em termos de trabalho de pneus, ambos utilizaram os pneus mais macios e os pneus médios, com a prioridade a serem os médios.

Na McLaren, ambos os carros chegaram aos dez primeiros, depois de no TL1 não o terem feito. Lando Norris (8º) voltou a ficar na frente de Carlos Sainz (9º). Ambos os pilotos usaram os pneus mais macios, gastando dois conjuntos. Norris rodou 26 voltas e Sainz 24 voltas.

No final no pelotão, nada de novo. Romain Grosjean ficou em 15º, ficando na frente de George Russell (16º). Kimi Räikkönen foi 17º, enquanto Kevin Magnussen subiu algumas posições, ficando em 18º. Nicholas Latifi foi 19º.

O mais lento neste TL2 foi Antonio Giovinazzi. O piloto italiano ficou a 2.349s do tempo mais rápido, mas no fim da sessão, parou o seu C39, tendo a sessão sido encurtada. A equipa vai agora investigar o sucedido no monolugar do italiano.