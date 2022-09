À margem do fórum Football Talks, em Oeiras, Ana Catarina Mendes confirmou à Lusa o montante a aplicar nos ciclos olímpico e paralímpico até Paris2024, destacando um reforço de 20% face aos valores inicialmente previstos para Tóquio2020.

"É o maior reforço para a preparação olímpica. Uma verba global de 30 milhões de euros para as preparações olímpica e paralímpica. Um aumento de 20% da verba, proporcional e na sequência do que foram discutidos com os respetivos comités", assegurou a governante, em declarações à agência Lusa, sem detalhar os montantes atribuídos a cada uma das vertentes.

O programa de preparação olímpica para Tóquio2020 custou aproximadamente 18,5 ME - que foram reforçados em quatro ME face ao adiamento devido à pandemia de covid-19 -, enquanto a vertente paralímpica recebeu 6,9 - também aumentados em 1,2 ME pelo prolongamento do ciclo.

Os valores aplicados nos últimos Jogos, num total de aproximadamente 30,6 ME -- num ciclo olímpico atípico e alargado para cinco anos --, já corresponderam a aumentos significativos face aos do Rio2016, quando foram empregues 16 ME na preparação olímpica e 3,8 na paralímpica.

"Mais do que sanar qualquer possível contestação, o mais importante é que o Estado português está comprometido com a participação dos nossos atletas nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. O nosso objetivo é criar as condições para que possam participar da melhor forma possível e, por isso, o que vai a Conselho de Ministros na próxima quinta-feira é uma verba de cerca de 30 ME, na globalidade, para olímpicos e paralímpicos", sublinhou Ana Catarina Mendes, relativamente ao presente ciclo olímpico, desta feita encurtado para três anos.

Presente no encerramento do Football Talks, a responsável pela tutela do Desporto no Governo português, além de ter destacado "o maior aumento de sempre à preparação olímpica e paralímpica", reiterou o apoio à candidatura ibérica à organização do Mundial2030.

"É dos nossos maiores objetivos e tem um impacto transformador, achamos mesmo que vai ser esse o palco do Mundial", vincou, durante o seu discurso, Ana Catarina Mendes.

A governante terminou ainda com outras prioridades do Governo liderado por António Costa, nomeadamente o combate à violência no desporto, através da criminalização do uso e posse de pirotécnica e do apoio ilegal a grupos organizados de adeptos, e à manipulação de resultados desportivos e da alteração ao regime jurídico das sociedades desportivas.

O Football Talks decorreu hoje e na segunda-feira, depois de debater os cinco pilares estratégicos identificados no Plano Futebol 2030 da FPF: Infância e Crescimento, Futebol para Todos e Todas, Qualidade do Jogo, Envolvimento e Sustentabilidade do Ecossistema.

