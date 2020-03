Governo decreta encerramento de pistas de motos O Conselho de Ministros do dia 19 de Março definiu as regras do estado de emergência nacional decretado no dia anterior pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. desporto MotoSport desporto/governo-decreta-encerramento-de-pistas-de_5e75e99695e8c8194515f19f





No documento final dessa reunião, podemos ver no Anexo I que está previsto o encerramento de “circuitos permanentes de motas, automóveis e similares” (ponto 3) e de “pistas de ciclismo, motociclismo, automobilismo e rotas similares” (ponto 4).

Estes encerramentos vigoram durante a totalidade do período do estado de emergência, ou seja, até dia 2 de Abril (inclusive). Recordamos que este período pode ser alargado se as condições de saúde pública assim o exigirem.

Chegará o dia em que vamos poder voltar a encontrar-nos nas pistas. Até lá, a única arma que temos para lutar contra o coronavírus é ficar em casa. Todos juntos vamos vencer este inimigo.