Governo britânico reúne-se para discutir regresso do desporto

Tal como em Portugal, também a Grã-Bretanha já estuda formas de arrancar com as competições motorizadas. Assim, o Governo britânico pretende reunir-se com os diretores médicos para que o desporto regresse à acção o mais rapidamente possível. Cada desporto, incluindo o desporto motorizado, será examinado ao pormenor, para se perceber quais os protocolos a implementar.