No entanto, recusou-se a apoiar os apelos dos ativistas para exigir legalmente que os organismos públicos, incluindo a Polícia, dissessem a verdade e cooperassem proativamente com investigações e inquéritos oficiais em casos de catástrofes públicas.

O desastre de Hillsborough, em Sheffield, aconteceu em 15 de abril de 1989 e provocou a morte, por esmagamento, a 95 adeptos do Liverpool e ferimentos em 766. Dois outros envolvidos no incidente morreram no ano seguinte e em 2021.

Com o Estádio Hillsborough, com capacidade para 54 mil espetadores, praticamente lotado, mais de 2.000 adeptos do Liverpool que foram assistir ao jogo com o Nottingham Forest foram autorizados a invadir uma área em pé atrás de uma baliza e a abertura de alguns portões para aliviar o fluxo provocou o esmagamento.

Um inquérito original registou veredictos de morte acidental, que as famílias das vítimas se recusaram a aceitar.

Esses veredictos foram anulados em 2012, após uma investigação abrangente sobre o desastre que examinou documentos anteriormente secretos e expôs irregularidades e erros cometidos pela Polícia.

Em 2016, um júri concluiu que as vítimas foram "mortas ilegalmente".

A proposta Lei de Hillsborough teria incorporado um "dever de franqueza" das autoridades e funcionários públicos em tais casos.

Em vez disso, uma Carta de Hillsborough faria com que os organismos públicos se comprometessem a dizer a verdade na sequência de tragédias públicas, qualquer que fosse o impacto na sua reputação.

O governo afirmou não ter conhecimento de quaisquer lacunas na legislação que possam encorajar ainda mais uma cultura de franqueza entre os organismos públicos e os seus representantes.

A nova carta surge seis anos depois de um relatório de James Jones, o antigo bispo de Liverpool, que foi encarregado de aprender as lições do desastre e do subsequente encobrimento.

O secretário da Justiça, Alex Chalk, pediu desculpas em nome do governo pela forma como as famílias foram tratadas ao longo das décadas e pelo atraso na resposta ao relatório.

"É claro que isso não proporciona um encerramento para as famílias", disse Alex Chalk, acrescentando que "o luto é de fato uma jornada sem destino, mas hoje é um marco nessa jornada".

O hooliganismo predominou no futebol inglês ao longo da década de 1980, e houve tentativas imediatas de atribuir a culpa aos adeptos do Liverpool e defender a operação policial.

Uma falsa narrativa que culpava os adeptos alcoolizados, desordeiros e sem bilhetes do Liverpool foi criada pela Polícia, que só foi revertida pela campanha incansável das famílias enlutadas.

As organizações que já assinaram a Carta de Hillsborough incluem o Conselho Nacional de Chefes de Polícia, o Colégio de Policiamento e o Crown Prosecution Service.

"As famílias de Hillsborough sofreram múltiplas injustiças: a perda de 97 vidas, a culpa dos torcedores e a imperdoável defesa institucional por parte dos órgãos públicos. Lamento profundamente pelo que eles passaram", disse o primeiro-ministro Rishi Sunak.

APS // JP

Lusa/Fim