Gonçalo Sobrosa, EnduroGP Itália, 1.º dia: “Uma queda fez-me perder algum tempo”

Apenas na sua terceira jornada no campeonato do mundo de Enduro, Gonçalo Sobrosa conseguiu um excelente 2.º posto no primeiro dia do GP de Itália.