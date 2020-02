Gonçalo Reis, Enduro: “Devia haver uma Super Test citadina em mais provas” Gonçalo Reis conquistou a sua primeira vitória de 2020 na classe Elite 1 no Enduro de Peso da Régua no último fim-de-semana. desporto MotoSport desporto/goncalo-reis-enduro-devia-haver-uma-super_5e4ee1dbb34dee12adbbdd87





Gonçalo Reis conquistou a sua primeira vitória de 2020 na classe Elite 1 no Enduro de Peso da Régua no último fim-de-semana.

O piloto da KTM venceu várias especiais ao longo das duas jornadas e afirmou no fim que “a prova no geral, correu-me bem. Comecei muito mal no sábado na primeira especial. Fiquei com os braços bastantes inchados e demorei a conseguir agarrar a moto. Ao longo do dia fui-me soltando, melhorou bastante e acabei por encontrar o meu ritmo. No domingo, fui cauteloso na volta de abertura e depois acabei bem.”

O “Solposto” também não quis deixar de elogiar o trabalho Natureza Extreme, nomeadamente a Super Test realizada no cais de Peso da Régua.

“Penso que todos devíamos pensar em ter uma especial deste género no centro das cidades em mais provas do campeonato. Não é necessário ter uma dificuldade ‘louca’, pelo contrário, deve ser de maneira a que todos os pilotos façam sem perigo. Sem dúvida que seria bom para a modalidade e para os nossos patrocinadores.”

O campeonato nacional de Enduro rumo agora a Góis onde, no dia 8 de Março, se realiza a terceira ronda da temporada.

(Foto: Ruben Colaço)