Gonçalo Reis voltou a estar na luta pelos lugares do pódio em Souselas.

3.º na classificação absoluta, o piloto da KTM terminou a temporada como vice-campeão nacional na categoria Elite 1.

“Depois de três meses parados devido à pandemia, foi hora de voltar para a última ronda do campeonato nacional. Senti-me muito bem com a moto e físicamente mas depois de 30 e muitos graus durante a prova acabou por se tornar bastante mais dura” afirmou o “Solposto” no final da prova de Souselas.

—

(Foto: FMP)