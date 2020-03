Gonçalo Reis, CN Enduro Góis: “Tenho trabalhado para vencer” Gonçalo Reis teve em Góis a sua melhor prestação da temporada até agora. Realizadas que estão três das seis provas do campeonato, tivemos oportunidade de falar com o piloto da KTM. desporto MotoSport desporto/goncalo-reis-cn-enduro-gois-tenho-trabalhado-_5e68ef3bb0d677194c9b7cb8





Gonçalo Reis teve em Góis a sua melhor prestação da temporada até agora. Realizadas que estão três das seis provas do campeonato, tivemos oportunidade de falar com o piloto da KTM.

Disputaste a vitória Absoluta em Góis ao longo de todo o dia. Conta-nos como te correu esta prova.

“Esta prova correu bem no geral. Ao longo do dia fui ficando cada vez mais rápido nas especiais. Tive apenas uma pequena queda na Cross Test mas nada de mais.”

Vê-se perfeitamente que estás a melhorar de prova para prova. Sentes que estás perto de alcançar a tua primeira vitória da temporada?

“Como sempre, tenho trabalhado para isso. Mas cada dia que passa e cada treino que faço, conheço melhor a minha KTM 250 TPI. O facto de estar a treinar com a Joana Gonçalves também me ajuda muito, porque antes treinava sozinho.”

Estamos a meio do campeonato e estás a 7 pontos do Diogo Ventura na Elite Absoluto. Que estratégia tens para as próximas três provas?

“Não há grandes estratégias. Apenas quero fazer bem o trabalho de casa e depois aplicar isso nas corridas. É isso que pretendo e o resultado virá por si mesmo.”

—

(Foto: FMP)