"O Paris Saint-Germain tem o prazer de receber Gonçalo Ramos. O atacante português de 22 anos será emprestado, com opção de compra, até ao final da temporada", pode ler-se na nota publicada pelo PSG na sua página oficial, sem esclarecer mais contornos do negócio com o campeão português.

Gonçalo Ramos, de 22 anos, despontou há três temporadas na equipa 'encarnada', mas teve em 2022/23 a sua melhor época, ao assinar 27 golos, 19 dos quais na I Liga, num total de 47 jogos.

Natural de Olhão, o avançado estreou-se na equipa sénior do Benfica em 2019/20, assinando um 'bis' na goleada ao Desportivo das Aves (4-0), depois de ter sido aposta de Nélson Veríssimo para os últimos cinco minutos do encontro da 33.ª jornada da I Liga, em 21 de julho de 2020.

Também a primeira internacionalização ficou marcada por um golo, mais uma vez num triunfo por 4-0 no particular frente à Nigéria, em 17 de novembro de 2022. No total, soma sete internacionalizações e quatro golos, incluindo o 'hat-trick' frente à Suíça (6-1), no Mundial2022.

O avançado algarvio junta-se a Nuno Mendes, Danilo, Vitinha e Renato Sanches no bicampeão francês, que, esta época, sob o comando do espanhol Luis Enrique, deixou de contar com o astro argentino Lionel Messi, que rumou aos norte-americanos do Inter Miami.

