Gonçalo Ramos, de 21 anos, falhou os treinos de quinta-feira e de hoje da equipa das 'quinas', tendo sido dispensado após ter sido dado como indisponível pela Unidade de Saúde e Performance da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), após os exames realizados.

O avançado 'encarnado' deixa reduzida a seleção lusa a 25 convocados, sem que tenha sido divulgado algum substituto.

Portugal recebe a Bósnia-Herzegovina, no Estádio da Luz, em Lisboa, no sábado, às 19:45, e ruma à Islândia para defrontar a seleção local três dias depois, no Estádio Laugardalsvöllur, em Reiquiavique, às 19:45 (horas em Lisboa).

No arranque da qualificação, nos dois jogos que marcaram a estreia absoluta de Martínez no comando da seleção nacional, Portugal bateu o Liechtenstein, por 4-0, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e foi ao Luxemburgo golear por 6-0.

A equipa das 'quinas' lidera o Grupo J com seis pontos, seguida da Eslováquia, que tem quatro, e de Bósnia e Islândia, ambos com três. O Luxemburgo, com apenas um ponto, e o Liechtenstein, sem pontos, ocupam o penúltimo e último lugar, respetivamente.

Apenas os dois primeiros colocados do agrupamento se qualificam para a fase final do Euro2024, que vai decorrer na Alemanha.

Lista dos 26 convocados:

- Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton, Ing) e Rui Patrício (Roma, Ita).

- Defesas: Diogo Dalot (Manchester United, Ing), João Cancelo (Bayern Munique, Ale), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Manchester City, Ing), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain, Fra), António Silva (Benfica), Toti Gomes (Wolverhampton, Ing), Gonçalo Inácio (Sporting), Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund, Ale) e Nélson Semedo (Wolverhampton, Ing).

- Médios: Palhinha (Fulham, Ing), Rúben Neves (Wolverhampton, Ing), Bernardo Silva (Manchester City, Ing), Bruno Fernandes (Manchester United, Ing), Otávio (FC Porto), Vitinha (Paris Saint-Germain, Fra) e Renato Sanches (Paris Saint-Germain, Fra).

- Avançados: Cristiano Ronaldo (Al Nassr, Ara), João Félix (Chelsea, Ing), Rafael Leão (AC Milan, Ita), Diogo Jota (Liverpool, Ing) e Ricardo Horta (Sporting de Braga).

