Em comunicado divulgado no site oficial, o Celta, que disputa a Liga espanhola, refere que o avançado, de 28 anos, assinou "até junho de 2025, depois de alcançado um acordo com o Eintracht Frankfurt pelos direitos federativos" do jogador.

Paciência terminava no próximo ano a ligação ao clube alemão, ao qual chegou em 2018, proveniente do FC Porto.

Nas quatro épocas em que alinhou pelo Eintracht, alinhou em 86 jogos e marcou 20 golos, sendo que, pelo meio, ainda foi emprestado ao Schalke, em 2020/21.

Com duas internacionalizações e um golo pela seleção 'AA' portuguesa, o avançado formado no FC Porto conta ainda com passagens por Académica, Olympiacos, Rio Ave e Vitória de Setúbal, sempre cedido pelos 'dragões'.

MO // MO

Lusa/Fim