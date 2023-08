"O Sport Lisboa e Benfica reforçou o plantel de futebol profissional com a incorporação de Gonçalo Guedes, mediante um contrato de empréstimo, válido até ao final da época 2023/24, celebrado com os ingleses do Wolverhampton", pode ler-se na página oficial dos 'encarnados'.

Na temporada passada, Guedes, de 26 anos, esteve cedido pelos 'wolves' ao Benfica a partir de janeiro, realizando um total de 15 encontros oficiais pelas 'águias', nos quais assinou dois golos e uma assistência.

A segunda passagem do extremo luso pelo campeão nacional ficou marcada por duas operações ao joelho esquerdo, a primeira em 12 de março, devido a um problema no menisco, e a segunda em 24 de maio, face a uma lesão na cartilagem, contraída no dérbi com o Sporting (2-2), da penúltima jornada do campeonato.

O Benfica não indicou uma data para o regresso de Gonçalo Guedes aos relvados, mas a imprensa nacional tem referido que o jogador só deverá estar disponível em novembro.

Há um ano, o internacional luso transferiu-se para o Wolverhampton, depois de cinco temporadas nos espanhóis do Valência, e participou em 18 jogos, com dois golos e uma assistência pelo conjunto inglês, antes de ser cedido ao clube da Luz na segunda metade da época.

Com dificuldades em afirmar-se na Premier League, Gonçalo Guedes regressou ao Benfica, clube no qual fez toda a formação e chegou à equipa principal, e do qual se transferiu em janeiro de 2017 para os franceses do Paris Saint-Germain.

No início da época 2017/18, Guedes foi emprestado pelo clube parisiense ao Valência, que acabou por ficar com o jogador em definitivo, até à sua partida para o futebol inglês.

