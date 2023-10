"Treinámos forte nestes dias e agora recebemos os jogadores das seleções. Na 'Champions' [Liga dos Campeões] não começámos tão bem, mas no campeonato vamos em sete vitórias seguidas. Isso é muito importante, a equipa é muito forte e o treinador também. Agora é aproveitar estes pontos fortes e fazer um grande trabalho", afirmou aos jornalistas o extremo 'encarnado', durante uma sessão de autógrafos na loja oficial do clube, no Estádio da Luz, que atraiu largas centenas de adeptos.

Questionado sobre o estado anímico do plantel após a interrupção do campeonato, Gonçalo Guedes garantiu que "o ânimo está espetacular" e que os jogadores que não foram para as seleções "deram o máximo", por vezes com a ajuda da equipa B nos treinos, "o que é importante" para manter "o ritmo o mais alto possível e para não haver quebras".

Falando de si próprio e da sua ligação ao Benfica, ao qual está novamente cedido pelos ingleses do Wolverhampton, afirmou que a sua ideia sempre foi continuar na Luz: "As negociações [entre os dois clubes] correram da melhor forma, fiquei muito feliz porque jogar no Benfica é sempre estar em casa. Passei a minha vida toda aqui e espero, se puder, ficar aqui mais tempo".

Gonçalo Guedes, que esteve recuperar de lesão desde maio, jogou os últimos minutos da partida no Estoril, para o campeoanto, em 07 de outubro, podendo ser uma das opções para o 'onze' titular frente ao Lusitânia, dos Açores, na sexta-feira, a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal.

"Já estou totalmente a 100%, agora cabe ao 'mister' decidir se já estou pronto para jogar. Por mim, estou preparado para qualquer oportunidade e para a aproveitar ao máximo. Estive lesionado muito tempo, passei uma fase difícil, mas isso já é passado. Espero voltar ao meu nível, poder dar grandes alegrias e ajudar a equipa", confessou.

Quanto à luta pelo título com o Sporting e o FC Porto, Guedes assumiu uma postura defensiva ao responder que não pensava nos rivais, mas apenas no Benfica e na sua capacidade para revalidar a conquista do campeonato.

"Temos que fazer o nosso trabalho da melhor forma possível e, se assim for, temos tudo para acabarmos na posição que queremos, que é o primeiro lugar. Sabemos que será difícil pois as outras equipas também têm os seus pontos fortes, mas temos de estar num grande nível e é isso que teremos de fazer", referiu durante uma pausa da sessão de autógrafos, na qual também participou o seu colega dinamarquês Alexander Bah.

Finalmente, questionado acerca do seu eventual regresso à seleção nacional, admitiu que esse é um dos seus objetivos: "Vou fazer tudo para isso acontecer. Não cabe a mim decidir, mas espero estar nas melhores condições possíveis para quando o 'mister' [Roberto Martínez] decidir que chegou a hora de poder contribuir".

JEC // MO

Lusa/fim