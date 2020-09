Gonçalo Amaral alcançou na Baja TT do Pinhal, que se disputou este fim de semana, a quarta posição da classe TT1 e também da Classe Júnior, ao concluir a prova na 11ª posição absoluta desta que foi a segunda jornada do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno.

O piloto da Wingmotor Honda que no início do ano havia conquistado o 2º lugar absoluto na BP Ultimate Baja TT ACP, considera que o resultado foi positivo mas que a paragem nas competições devido à pandemia foi longa demais e que a lesão contraída, condicionaram a sua performance, não lhe permitindo atingir a meta traçada para a prova que se disputou na região do Pinhal.

O atual vice-campeão nacional TT1 referiu no final da Baja TT do Pinhal que “nada como uma corrida para ganhar ritmo e andar rápido. Só se ganha verdadeiro ritmo em competição. Foram muitos meses sem corridas. Foi bom poder estar com os meus companheiros de corrida, os meus amigos. A organização está de parabéns. Ainda não encaixei bem com o terreno porque ainda estou também a recuperar de uma lesão. Foi uma prova um pouco sofrida. O percurso tinha muitos buracos, muitas pedras, mas considero que o balanço final é positivo. O resultado não foi o que eu esperava, mas houve aprendizagem, evolução. Que venha Reguengos”, revela o filho do consagrado Rodrigo Amaral que no próximo fim de semana vai disputar a Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal.

A 32ª edição da prova alentejana disputa-se nos dias 26 e 27 de setembro em Reguengos de Monsaraz. Esta que será a terceira jornada do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno vai contar com duas etapas, cada uma com dois setores seletivos.

No sábado, dia 26 de setembro, os pilotos terão pela frente uma dupla passagem pela especial de 83 quilómetros e no domingo terão igualmente de percorrer por duas vezes um sector cronometrado de 65 quilómetros.

—

(Texto e foto: A2 Comunicação)