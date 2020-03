Gonçalo Amaral, Baja TT ACP: “Foi um bom teste à minha lesão” Ausente da jornada inaugural do campeonato nacional de Todo-o-Terreno devido a uma lesão num ombro, Gonçalo Amaral indicou a sua temporada na Baja TT ACP. O piloto da Honda terminou em 2.º atrás de David Megre e mostrou-se satisfeito com a sua prestação. desporto MotoSport desporto/goncalo-amaral-baja-tt-acp-foi-um-bom-teste-a_5e6532b823994a197a1c27ed





Ausente da jornada inaugural do campeonato nacional de Todo-o-Terreno devido a uma lesão num ombro, Gonçalo Amaral indicou a sua temporada na Baja TT ACP. O piloto da Honda terminou em 2.º atrás de David Megre e mostrou-se satisfeito com a sua prestação.

“Correu muito bem. Utilizei esta prova como teste à minha lesão no ombro. Sofri um pouco durante toda a corrida mas foi uma dor suportável e que faz parte do processo de recuperação” disse Amaral sobre a sua lesão.

Quanto à areia que foi a imagem de marca desta prova, o vice-campeão nacional de TT1 disse que “adorei o piso. A areia é onde me sinto melhor a andar de moto. Acho que consegui ganhar tempo ao David e ao meu pai sempre que havia areia. Em zonas mais rápidas e com terreno mais duro eles, com a sua experiência, ganhavam alguma vantagem”.

Gonçalo Amaral deverá marcar presença na segunda ronda do campeonato nacional de Todo-o-Terreno, a Baja do Pinhal entre os dias 27 e 29 de Março.