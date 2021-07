Os dois golos estão entre os 10 nomeados, numa lista que inclui não só as competições europeias de clubes (Liga dos Campeões e Liga Europa), mas também marcados nas seleções nacionais, no Europeu de sub-21 e no Euro2020, no futsal e na 'Champions' feminina.

Taremi fez o golo da vitória por 1-0, com um pontapé de bicicleta, numa eliminatória em que o FC Porto foi afastado, por perder no Estádio do Dragão, por 2-0, enquanto o golo de Paulinho, no empate 3-3 com o Leicester, na Liga Europa, é resultado de uma jogada coletiva.

RPM // RPC

Lusa/Fim