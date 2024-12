O golo de Nico González, aos 12 minutos, tranquilizou os portistas, que vinham de um empate na última ronda em casa do Famalicão, tendo os 'azuis e brancos' sentenciado a partida já aos 90+3, por Gonçalo Borges, perante um Estrela que voltou às derrotas, depois de na última jornada ter vencido o Arouca, e que acabou reduzido a 10, com a expulsão, por duplo amarelo, de Danilo Veiga.

A vitória permite ao FC Porto fechar a jornada no segundo lugar, com 34 pontos, menos dois do que o campeão nacional e líder, Sporting, e mais dois do que o Benfica, terceiro, mas com menos um jogo, enquanto o Estrela é 15.º, com 12.

