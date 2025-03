A vitória, que pôs fim a quatro jogos sem vencer, permitiu ao Arouca subir provisoriamente ao 11.ª lugar da prova, mais um do que o Moreirense, e mais dois do que o Nacional, os mais diretos perseguidores que têm menos um jogo.

O AVS, que na ronda passada se impôs ao Farense, desceu à 15.ª posição, com 23 pontos, mais um do que o Estrela da Amadora, 16.º, que na sexta-feira empatou sem golos com o Gil Vicente.

