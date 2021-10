Muniain, com um livre direto em que o guarda-redes Remiro devia ter feito melhor, marcou aos 90+1 minutos, quando a formação de Bilbau já se encontrava reduzida a 10 unidades, após a expulsão, aos 84, de Iñigo Martínez, depois de o sueco Isak adiantar a equipa da casa, na conversão de um penálti, aos 58.

Pelo meio, foi um jogo bem disputado, equilibrado e intenso, que acabou por não pender para nenhum dos rivais e vizinhos, ainda que o resultado seja mais penalizador para os 'txuri urdin', que sofreram o primeiro golo em casa, do que para o Athletic.

Se os forasteiros seguem no oitavo posto com 18 pontos, somando o segundo empate seguido, a equipa da casa é primeira, com 25 pontos, mas tem um jogo a mais do que o Real Madrid, segundo, e do que o Sevilha, terceiro, ambos com 24.

Antes, um 'bis' do turco Enes Unal permitiu ao Getafe vencer pela primeira vez nesta edição de La Liga, com Florentino Luís em campo a partir dos 81 minutos na vitória por 2-1 da equipa, ainda a lanterna-vermelha do campeonato, com seis pontos.

Por seu lado, o internacional luso João Félix saiu do banco para fechar a vitória por 3-0 do campeão em título Atlético de Madrid em casa com o Betis.

Foi o regresso às vitórias após dois empates, e o tento do avançado português ajudou a deixar os 'colchoneros' no quarto posto, com 22 pontos, agora a três do líder e com menos um jogo.

SIF // PFO

Lusa/Fim