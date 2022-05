Com um golo madrugador de Aziz, logo no primeiro minuto, e um 'bis' de Aderllan Santos, aos 77 e 80, quando o Chaves jogava em inferioridade numérica, pela expulsão de Luís Rocha, aos 75, os vila-condenses construíram o triunfo que lhes permite, uma época depois, regressar ao escalão maior do futebol nacional.

A equipa da foz do Ave termina a prova no primeiro lugar, com 70 pontos, enquanto o Chaves, com este desaire, acaba o campeonato no terceiro posto, com 64 pontos e falha o acesso direto à Liga.

Apesar da derrota, os flavienses ainda podem subir de divisão, disputando agora um 'play-off' com o Moreirense, o antepenúltimo classificado da I Liga.

O Rio Ave entrou para este desafio sabendo que lhe bastava um empate para o objetivo da promoção, mas começou o jogo da melhor forma possível, adiantando-se no marcador, logo no primeiro minuto, num lance em que Joca rematou ao poste, mas Aziz, melhor marcador da equipa, na recarga, atirou para o 1-0.

O golo madrugador motivou os comandados de Luís Freire a explorarem alguma instabilidade inicial do Desportivo de Chaves e a aumentar a pressão na busca por um segundo tento, embora sem efeitos práticos.

Já os transmontanos, depois do 'choque' inicial, foram assentando o seu futebol, e, com o Rio Ave a entregar-lhes a iniciativa das operações, foram subindo no terreno e surgindo mais vezes junto à baliza contrária.

No entanto, o momento da finalização não estava a ser o ponto mais forte dos visitantes, que além de alguns remates inofensivos em lances de bola parada, só perto do intervalo criaram o lance mais perigoso, até então, num desvio de Batxi, em boa posição, mas que saiu por cima.

Do outro lado, o Rio Ave não fez melhor, e não fosse um cabeceamento de Pedro Mendes, e um remate de Gabrielzinho, sem a melhor pontaria, foi praticamente inofensivo nas tentativas de resposta em contra-ataque, embora segurando a vantagem por 1-0.

O tempo de descanso não fez mudar a toada das equipas, com o Chaves a regressar mais pressionante e logo aos 50 minutos criou uma grande oportunidade, com Patrick a cabecear à barra, após cruzamento de João Correia.

Apesar deste susto, os locais apresentavam boa organização defensiva para suster os ímpetos contrários, embora não fossem tão acutilantes na resposta em contra-ataque.

Só aos 70 minutos, os vila-condenses conseguiram a sua melhor oportunidade, num remate acrobático de Aziz, em velocidade, que o guarda-redes dos flavienses Paulo Vítor controlou.

Os transmontanos, que sabiam que para dependerem de si para a subida direta tinham de vencer, acabaram por 'desmoronar' a partir do minuto 75, com a expulsão o central Luís Rocha, por acumulação de amarelos.

A equipa de Chaves destabilizou-se por completo com essa contrariedade, e na sequência da falta cometida por Luís Rocha, surgiu o segundo golo do Rio Ave, ao 77, com Aderllan Santos a desviar de cabeça o livre, 'incendiando' a festa no estádio dos Arcos.

O experiente central brasileiro acabou por vestir a pele de herói do dia do Rio Ave, três minutos depois, quando na sequência de outro lance de bola parada, assinou o 'bis' da partida, e com o 3-0 praticamente 'carimbou' a subida de divisão dos vila-condenses.

O Chaves, mesmo arrasado animicamente, ainda lutou até ao final, e chegou a ameaçar o golo de honra, mas já não teve argumentos para travar a festa do Rio Ave, que, uma época depois, regressou ao patamar mais alto do futebol nacional e no final do jogo, em pleno relvado, ergueu a taça relativa à conquista do campeonato nacional da II Liga de 2021/22.

Jogo no Estádio do Rio Ave FC, em Vila do Conde.

Rio Ave -- Desportivo de Chaves, 3-0

Ao intervalo: 1-0

Marcadores:

1-0, Aziz, 01 minutos.

2-0, Aderllan Santos, 77.

3-0, Aderllan Santos, 80.

Equipas:

- Rio Ave: Jhonatan, Costinha, Renato Pantalon, Aderllan Santos, Pedro Amaral, Vítor Gomes (André Pereira, 84), Guga (Amine, 77), Joca (Zé Manuel, 68), Gabrielzinho, Aziz (Ukra, 84) e Pedro Mendes (João Graça, 83).

(Suplentes: Leo Vieira, Hugo Gomes, Fabrice Olinga, Amine, Sylla, Ukra, João Graça, Zé Manuel e André Pereira).

Treinador: Luís Freire.

- Desportivo de Chaves: Paulo Vítor, João Correia, Luís Rocha, Alexsandro, Bruno Langa, Obiora, Guima, João Mendes (Kevin Pina, 82), Batxi (Adriano, 90), Wellington (Juninho, 66) e Patrick (Jô, 66).

(Suplentes: Samu, Campos, Kevin Pina, João Teixeira, Juninho, Adriano, Queirós, Jô e Platiny).

Treinador: Vítor Campelos.

Árbitro: Luís Godinho (AF Évora).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Aderllan Santos (25), Wellington (43), Pedro Amaral (50), Luís Rocha (58 e 75), Obiora (67) e Guima (80). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Luís Rocha (75).

Assistência: Cerca de 5.000 espetadores

