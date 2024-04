No Parc des Princes, em Paris, os gauleses entraram melhor, mas foi o 'barça' a inaugurar o marcador, aos 37 minutos, por Raphinha, antigo jogador de Vitória de Guimarães e Sporting, num lance em que a baliza ficou escancarada, face a uma defesa incompleta de Donnarumma, já depois de Nuno Mendes ter salvado os anfitriões, com um corte em cima da linha de golo.

No segundo tempo, os parisienses mostraram-se determinados em responder à desvantagem tangencial e, no espaço de três minutos, operaram a reviravolta no marcador.

Primeiro, o ex-barça Dembélé aproveitou um mau alívio da defensiva 'culé' para tirar De Jong do caminho e 'fuzilar' de pé esquerdo o guarda-redes Ter Stegen, aos 48 minutos, seguindo-se um passe de Fabian Ruiz dentro da grande área a desmarcar Vitinha, que desviou a bola do alcance de Donnarumma, aos 51.

O conjunto 'blaugrana' foi em busca de nova igualdade e, já com João Félix em campo, ao lado do titular João Cancelo, o 2-2 apareceu, novamente por Raphinha.

Um passe magistral de Pedri para o interior da grande área teve o melhor seguimento por parte do extremo 'canarinho'.

As mexidas do treinador Xavi, que vai abandonar o clube no verão, acabaram por melhorar o desempenho da equipa do Barcelona, que fez a segunda reviravolta da noite, precisamente por um jogador vindo do 'banco'.

O central Andreas Christensen apareceu na grande área a saltar mais alto do que todos, após um pontapé de canto cobrado por Gundogan, naquela que foi primeira vez que o dinamarquês tocou na bola.

No PSG, o luso Gonçalo Ramos entrou aos 86 minutos, por troca com Fabian Ruiz, enquanto Danilo viu o desaire do 'banco'.

Em Madrid, houve duelo entre os 'outsiders' Atlético de Madrid e Borussia Dortmund, emblemas que dificilmente são apontados como finalistas da competição, com o final de hoje a sorrir aos 'colchoneros', que entraram no jogo praticamente a vencer.

Os alemães quiseram sair a jogar com o guarda-redes, mas a bola nos 'pés' do lateral Maatsen acabou por sobrar para o argentino Rodrigo de Paul, que teve 'via aberta' para rematar e fazer o 1-0, logo aos quatro minutos.

O Atlético não tirou o 'pé do acelerador' e o brasileiro Samuel Lino, ex-Gil Vicente, foi o autor do segundo tento, aos 32, correspondendo da melhor maneira ao passe de 'bandeja' do francês Griezmann.

A eliminatória parecia estar bem encaminhada, porém, o Atlético não conseguiu manter a baliza a 'zeros', já que o suplente utilizado Sebatian Haller encurtou distâncias, aos 81, com a igualdade a não acontecer no último lance do desafio, porque a bola cabeceada por Julian Brandt foi direitinha ao ferro da baliza.

Na terça-feira, Real Madrid e Manchester City, detentor do troféu, empataram 3-3 na capital espanhola, tal como Arsenal e Bayern de Munique, mas a 2-2, em Londres. Os encontros da segunda mão estão agendados para 16 e 17 de abril.

AJC // VR

Lusa/Fim