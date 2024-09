O tento do avançado brasileiro surgiu aos 36 minutos e permitiu à equipa açoriana somar a segunda vitória consecutiva, enquanto os 'axadrezados' somaram o sexto jogo sem vencer, depois de terem iniciado o campeonato com um triunfo.

Com esta vitória, o Santa Clara fecha a jornada no quarto lugar, com 15 pontos, enquanto o Boavista é 16.º, com cinco pontos, os mesmos de Estrela da Amadora (15.º) e Nacional (17.º).

