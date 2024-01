Os 'gilistas' voltaram a mostrar que são praticamente invencíveis em casa, onde só perderam por uma vez neste campeonato, garantindo a vitória aos 85 minutos, por intermédio do médio suíço, e subiram ao 10.º lugar, com 22 pontos.

Já o Vitória de Guimarães viu interrompida uma série de sete jogos sem perder e mantém-se em quinto, com 36 pontos, os mesmos do Sporting de Braga, que só joga na quarta-feira e pode distanciar-se no quarto lugar.

