Os 'encarnados', desfalcados de 10 jogadores devido à covid-19, ainda se adiantaram aos 14 minutos, com um golo de Chiquinho, mas os insulares entraram melhor na segunda parte e igualaram aos 48, por intermédio do hondurenho Bryan Rochez.

Com este empate, o Benfica isola-se provisoriamente no segundo lugar, com 33 pontos, enquanto o Nacional sobe ao 14.º posto, agora com 14 pontos.

VR // VR

Lusa/Fim