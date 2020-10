Os dois golfistas melhoraram claramente o desempenho da estreia, na quinta-feira, o que ainda assim foi insuficiente para irem além do 86.º lugar entre os 113 em prova, com um total acumulado de 143 pancadas, uma abaixo do Par do campo.

O 'cut' projetado desta prova, suspensa na segunda volta, está fixado nas 140 pancadas, pelo que os lusos já não deverão disputar as duas últimas voltas.

Ricardo Santos concluiu a ronda inaugural na 99.ª posição, com 73 pancadas, e Pedro Figueiredo foi 102.º, com 74.

A prova continua a ser liderada pelo britânico Laurie Carter, com 128 pancadas, 16 abaixo do Par, e duas menos do que o compatriota Ross McGowan.

Na segunda-feira, Pedro Figueiredo terminou o Scottish Championship em 43.ª lugar, enquanto Ricardo Santos ficou em 63.º.

RBA // AMG

Lusa/Fim