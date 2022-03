Melo Gouveia e Figueiredo concluíram a volta inaugural com 70 pancadas, duas abaixo do Par do campo, mas com exibições bem distintas que os colocaram, empatados, no 42.º lugar do 'leaderboard' com uma dezena de outros jogadores.

Enquanto Tomás Melo Gouveia, que ascendeu esta temporada ao Challenge Tour, assinou quatro 'birdies' (uma abaixo) nos buracos 2, 3, 9 e 17 face a dois 'bogeys' (uma acima) no 13 e 16, Figueiredo, de 30 anos, foi menos consistente e anotou seis 'birdies' no 3, 8, 9, 13, 14 e 15 contra quatro 'bogeys' no 7, 11, 12 e 17.

Já Stephen Ferreira figura no grupo dos 64.º colocados, após ter completado os 18 buracos do Elements Private Golf Reserv, o outro traçado que acolhe os 216 golfistas em prova, com um 'score' de 71 pancadas, uma abaixo do Par.

O jogador naturalizado português, nascido no Zimbabué, registou seis 'birdies', cinco dos quais seguidos, nos buracos 4, 5, 6, 7, 8 e 18, mas não conseguiu evitar dois 'bogeys' no 12 e 17 e um 'triplo bogey' no 4, garantido, ainda assim, uma vaga no limite do 'cut' provisório.

No comando do torneio, quinto da época do Challenge Tour, está o suíço Joel Girrbach, depois de completar a primeira ronda no Elements Private Golf Reserv sem falhas e com nove 'birdies' (3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 15 e 18) para um resultado de 63 pancadas e a vantagem mínima sobre o francês Clément Sordet e o sul-africano Ruan De Smidt, ambos no segundo lugar.

