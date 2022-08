Vítor Lopes segue com um agregado de 210 pancadas (seis pancadas abaixo do par), depois de hoje ter marcado 70 'shots', com dois 'bogeys' (uma acima) e quatro 'birdies' (uma abaixo).

Depois de na sexta-feira ter fechado a segunda volta na 11.ª posição, Pedro Figueiredo fechou o terceiro dia no grupo dos classificados na posição 57, com 211 'shots', depois de uma volta complicada na qual marcou 76 pancadas, com dois 'birdies', quatro 'bogeys' e um duplo-'bogey' (duas acima).

Pedro Lancart segue na posição 65, com um agregado de 213 pancadas, tendo entregado hoje um cartão com 74 pancadas, com dois 'birdies' e quatro 'bogeys'.

O torneio finlandês é agora comandado por um duo formado pelos alemães Velten Meyer e Marc Hammer, que seguem com um agregado de 197 pancadas (19 abaixo do par).

